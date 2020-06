दिल्ली के पश्चिम विहार में आरडब्ल्यूए ने खुद खरीदें ऑक्सीजन, बुलंदशहर में सामने आए 18 नए संक्रमित

सार आज देशव्यापी अनलॉक के प्रथम चरण का 12वां दिन है। इस बीच दिल्ली-एनसीआर में तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं और अब कई मामले कोर्ट में भी पहुंच रहे हैं। आज कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर से जुड़े कई मामलों की सुनवाई हुई। वहीं दूसरी तरफ पलवल में आज कोरोना से पहली मौत का मामला भी सामने आया है। एक ओर जहां दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने से मना कर दिया वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आज ऐसी कई जनहित याचिकाएं ठुकरा दीं जिसमें तीस जून तक देश में लॉकडाउन जारी रखने की अपील थी। पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

Delhi: Residents’ Welfare Association of G-17 in Paschim Vihar has purchased three oxygen concentrators. Society's President Lokesh Munjal says, "In view of rising number of #COVID19 cases in Delhi, we've purchased the machines to provide free oxygen to the needy in the society". pic.twitter.com/xsa5YRdHT9