Delhi NCR News: अवकाश के दिन खुला रहेगा प्रधान डाकघर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:09 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:09 PM IST
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नई दिल्ली। मिलाद-उल-नबी के अवकाश के बावजूद नई दिल्ली स्थित प्रधान डाकघर रक्षाबंधन के मौके पर खुला रहेगा। डाकघर में सुबह से शाम चार बजे तक राखी और उपहार भेजने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लोग इस दौरान स्पीड पोस्ट और पार्सल के माध्यम से अपने भाई-बहनों को राखी और उपहार भेज सकेंगे। डाक विभाग की ओर से राखी भेजने वाले ग्राहकों को विशेष सुविधा भी दी जा रही है। राखी की डाक बुक कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ब्यूरो
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