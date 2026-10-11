Delhi NCR News: दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने वकीलों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की निंदा की

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नई दिल्ली।

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर अभ्यास के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कई वकीलों की हिरासत और पुलिस द्वारा बल के अत्यधिक इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। बार एसोसिएशन ने एक प्रस्ताव पारित कर वकीलों, जिनमें महिला अधिवक्ता भी शामिल हैं, के खिलाफ कथित रूप से असमान बल प्रयोग का पुरजोर विरोध किया। एसोसिएशन ने कहा कि यह कार्रवाई निंदनीय है। प्रस्ताव में कहा गया कि सामने आए वीडियो फुटेज में वकीलों, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं, को पुलिस द्वारा शारीरिक रूप से घसीटते हुए देखा जा सकता है। डीएचसीबीए ने इस घटना की गंभीरता को रेखांकित करते हुए पुलिस की इस कार्रवाई को अत्यधिक और अनुचित करार दिया।