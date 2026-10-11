दिल्ली: मेट्रो में सीट को लेकर हुई मारपीट में शख्स की मौत, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के पास की घटना; दो गिरफ्तार

घटना 8 अक्तूबर 2026 को शाम करीब 5:47 बजे हुई। मृतक की पहचान पवन शर्मा (48 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक व्यक्ति के बेहोश होने की सूचना मिली थी। बेहोश व्यक्ति को उसकी मां के साथ लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पवन शर्मा को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पवन शर्मा अपनी मां दुर्गा देवी (लगभग 65 वर्ष) के साथ यमुना विहार की ओर यात्रा कर रहे थे।