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दिल्ली: मेट्रो में सीट को लेकर हुई मारपीट में शख्स की मौत, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के पास की घटना; दो गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 09:49 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 11 Oct 2026 09:49 PM IST
सार

दिल्ली मेट्रो में वरिष्ठ नागरिक सीट पर विवाद के बाद 48 वर्षीय पवन शर्मा की मौत हो गई। पुलिस ने संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।

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Man dies after scuffle over a seat in Metro
मेट्रो में सीट को लेकर हुई मारपीट में शख्स की मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली मेट्रो पुलिस ने एक 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह घटना मेट्रो में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निर्धारित सीट को लेकर हुए कथित विवाद के बाद हुई। आरोपियों की पहचान संजय प्रताप सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह के रूप में हुई है। पुलिस स्टेशन सुप्रीम कोर्ट मेट्रो में मामला दर्ज किया गया है।

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घटना 8 अक्तूबर 2026 को शाम करीब 5:47 बजे हुई। मृतक की पहचान पवन शर्मा (48 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक व्यक्ति के बेहोश होने की सूचना मिली थी। बेहोश व्यक्ति को उसकी मां के साथ लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने पवन शर्मा को मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पवन शर्मा अपनी मां दुर्गा देवी (लगभग 65 वर्ष) के साथ यमुना विहार की ओर यात्रा कर रहे थे।

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घटना का विवरण
मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर संजय प्रताप सिंह (65 वर्ष) और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह (36 वर्ष) ट्रेन में चढ़े। उस समय पवन शर्मा और उनकी मां वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटों पर बैठे थे। वरिष्ठ नागरिक सीट को लेकर पवन शर्मा और दोनों आरोपियों के बीच कथित तौर पर विवाद शुरू हुआ। यह विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंचने पर पवन शर्मा बेहोश हो गए।

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आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
पवन शर्मा की मां दुर्गा देवी के बयान पर 9 अक्तूबर 2026 को एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर संजय प्रताप सिंह और सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

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