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Delhi NCR News: चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 4 लाख नकदी और सामान बरामद

Sun, 11 Oct 2026 09:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 09:23 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली।
समयपुर बदली थाना पुलिस ने गोदाम से सैनिटरी और प्लंबिंग का सामान लेकर फरार हुए आरोपी यामीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चार लाख रुपये नकद, एक स्कूटी और 45 कार्टन सामान बरामद किया है। व्यापारी अक्षय अग्रवाल ने दो अक्तूबर को शिकायत दी थी कि बिक्री के लिए नियुक्त यामीन गोदाम से 151 कार्टन सामान लेकर गया, जिसकी कीमत 11-12 लाख रुपये थी। तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने सात अक्तूबर को आरोपी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने सामान 10.50 लाख रुपये में बेचने की बात कबूली।
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