दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: प्रदर्शन के चलते कल इन 30 प्रमुख रास्तों पर असर, दिक्कत से बचने को अपडेट जानकर ही निकलें

कौन से रास्ते होंगे प्रभावित?

पुलिस ने 30 प्रमुख रास्तों और उनके आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित बताया है। इनमें राउंड अबाउट शंकर रोड-वंदे मातरम 'टी' पॉइंट, धौला कुआं फ्लाईओवर शामिल हैं। राउंड अबाउट झंडेवालान, राउंड अबाउट पंचकुइयां और राउंड अबाउट मंडी हाउस भी प्रभावित रहेंगे। डॉ दिनेश नंदिनी डालमिया चौक और राम चरण अग्रवाल चौक पर भी असर दिखेगा। मिंटो रोड/दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और गुरु नानक चौक पर भी यातायात प्रभावित होगा। चेम्सफोर्ड रोड – आउटर सर्कल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट पर भी डायवर्जन होगा। लोधी रोड फ्लाईओवर और राउंड अबाउट नीला गुंबद भी सूची में हैं। राउंड अबाउट सम्राट होटल और सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग भी प्रभावित होंगी। आरएमएल हॉस्पिटल राउंड अबाउट और आउटर सर्कल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग टी-पॉइंट भी प्रभावित रहेंगे।