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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Traffic Alert 30 major routes to be affected on October 12 due to protests

दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: प्रदर्शन के चलते कल इन 30 प्रमुख रास्तों पर असर, दिक्कत से बचने को अपडेट जानकर ही निकलें

Sun, 11 Oct 2026 10:49 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 11 Oct 2026 10:49 PM IST
सार

दिल्ली यातायात पुलिस ने 12 अक्तूबर सोमवार को यातायात प्रभावित होने का अलर्ट जारी किया है। सुबह 6 बजे से 30 प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू होगा। यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

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Delhi Traffic Alert 30 major routes to be affected on October 12 due to protests
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली यातायात पुलिस ने 12 अक्तूबर यानी कल सोमवार को यातायात प्रभावित होने की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। सुबह 6 बजे से कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा।

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कौन से रास्ते होंगे प्रभावित?
पुलिस ने 30 प्रमुख रास्तों और उनके आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित बताया है। इनमें राउंड अबाउट शंकर रोड-वंदे मातरम 'टी' पॉइंट, धौला कुआं फ्लाईओवर शामिल हैं। राउंड अबाउट झंडेवालान, राउंड अबाउट पंचकुइयां और राउंड अबाउट मंडी हाउस भी प्रभावित रहेंगे। डॉ दिनेश नंदिनी डालमिया चौक और राम चरण अग्रवाल चौक पर भी असर दिखेगा। मिंटो रोड/दीन दयाल उपाध्याय मार्ग और गुरु नानक चौक पर भी यातायात प्रभावित होगा। चेम्सफोर्ड रोड – आउटर सर्कल कनॉट प्लेस टी-पॉइंट पर भी डायवर्जन होगा। लोधी रोड फ्लाईओवर और राउंड अबाउट नीला गुंबद भी सूची में हैं। राउंड अबाउट सम्राट होटल और सरदार पटेल मार्ग-पंचशील मार्ग क्रॉसिंग भी प्रभावित होंगी। आरएमएल हॉस्पिटल राउंड अबाउट और आउटर सर्कल कनॉट प्लेस - संसद मार्ग टी-पॉइंट भी प्रभावित रहेंगे।

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यात्रियों के लिए यह सलाह
यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से प्लान करने की सलाह दी गई है। रेलवे स्टेशनों, आईएसबीटी या हवाई अड्डे की ओर जाने वाले अतिरिक्त समय लेकर चलें। यह सलाह नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से होकर जाने वालों के लिए है। पुलिस ने अनावश्यक यात्रा से बचने का भी अनुरोध किया है।

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यहां जानें ताजा अपडेट
यातायात प्रबंधन उपाय वास्तविक समय के आकलन पर आधारित होंगे। इन प्रतिबंधों को स्थिति के अनुसार बदला या ढीला किया जा सकता है। लाइव अपडेट और वैकल्पिक मार्गों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्लेटफॉर्म देखें। उनकी वेबसाइट traffic.delhipolice.gov.in पर जानकारी उपलब्ध है। एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक (@dtptraffic) और हेल्पलाइन 1095 या 011-25844444 पर भी अपडेट मिल सकते हैं।

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