हिरासत, दादी का निधन और मचा विवाद: दिपके और पुलिस के बीच हुई क्या बात? ये रही पूरी स्क्रिप्ट वीडियो के साथ

अभिजीत दिपके और पुलिस के बीच हुई पूरी बातचीत



पुलिस : सर, एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। थोड़ा सेंसिटिव है बट सॉरी हम आपको सॉरी बोल रहे है। आपकी दादी की डेथ हो गई है।

इसी के लिए आप जैसा कि हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है।

सर, ऐसा है कि आपने अपना अगर माइंड मेकअप किया हो, अगर आपको अभी अगर आपके दादी की अंतिम संस्कार में अगर जाना है तो बस या जो भी ट्रांसपोर्ट मतलब बस, फ्लाइट वगैरह जो भी है हम आपको अरेंज करवा देंगे।



अभिजीत दिपके : आई विल स्टे



पुलिस : आप यहीं रुकेंगे।



अभिजीत दिपके : आई विल स्टे



पुलिस: आप जाना नहीं चाहते।



अभिजीत दिपके: आई विल स्टे



पुलिस: ओके और सेंकड थिंग ये है कि अगर आप अपने किसी फैमली मेबंर से अगर बात करना चाहते हैं तो वो भी हम जिससे भी आप बात करना चाहते हैं तो हम आपको अपने ऑफिशियल नंबर से बात करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नंबर नोट करके दे दीजिए। नंबर अभी मेरे पास नहीं है। फादर का अगर नंबर आप।



अभिजीत दिपके: फादर से बात नहीं कर पाऊंगा।



पुलिस: ठीक है, लेट्स सी क्या कर सकते हैं।



अभिजीत दिपके: मुझसे कोई, नहीं फ्यूनरल करा दो। आज ही कर दो।



पुलिस: जो इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है सर कि फ्यूनरल कल के लिए शेड्यूल किया गया है।

और आपको इसमें जो भी फेसिलिटी या फैसिलिटेशन हम कर सकते हैं हम कोशिश करते रहेंगे।



अभिजीत दिपके: नहीं, ठीक है, मैं, मैं नहीं निकलूंगा यहां से।



पुलिस: ठीक है सर, फिर भी आपका अगर कोई माइंड चेंज होता है तो आप हमें बता देना।