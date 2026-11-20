साहिबपुरा, तिलक नगर के बाद अब हरी नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में भी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश का मामला सामने आया है। गुरुद्वारों में बेअदबी की लगातार सामने आ रहीं घटनाओं को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चिंता जताई है। कमेटी ने इसे गहरी साजिश की आशंका बताते हुए पुलिस से विस्तृत जांच कराने और आरोपियों को बेनकाब करने की मांग की है।

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कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि तीन दिन पहले साहिबपुरा के गुरुद्वारे में घटना हुई थी और अब हरी नगर में भी ऐसी कोशिश की गई। हालांकि, गुरुद्वारे के प्रबंधकों और संगत की सतर्कता से इस प्रयास को विफल कर दिया गया।उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं को सामान्य रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इनके पीछे क्या कारण हैं और कौन लोग इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इन घटनाओं के जरिए सिख कौम में बेचैनी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।कालका और काहलों ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिशें मानवता के खिलाफ हैं और इनकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। कमेटी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और वास्तविक दोषियों को सामने लाने की मांग करेगी।तिलक नगर क्षेत्र में कथित रूप से एक धार्मिक पुस्तक की बेअदबी के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट की गई।उन्होंने इसे दिल्ली के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की गंभीर कोशिश बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारद्वाज ने कहा कि यह एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। ऐसे मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करना या पुलिस को सूचना नहीं देना भी गंभीर अपराध है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 17 नवंबर को सिख समुदाय और संगत ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था।तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह ने इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांगा है। जरनैल सिंह ने दिल्ली सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बेअदबी के मामलों में सात साल से उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार भी आगामी विधानसभा सत्र में ऐसा कानून बनाने का प्रस्ताव पास करे।उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कमजोर कानूनों के कारण आरोपी के खिलाफ मामूली धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने एलजी और मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय भी मांगा है। आप ने मांग की है कि पंजाब की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा में भी बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए।