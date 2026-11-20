दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) का 103वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को नॉर्थ कैंपस स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह करेंगे। इस बार विश्वविद्यालय के 472 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी जाएगी। इनमें 245 छात्राएं और 227 छात्र शामिल हैं। जबकि यूजी-पीजी स्तर के नियमित, एनसीवेब व एसओएल के 1,72,196 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी।

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डीयू के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को उसी साल डिग्री दी जाएगी, जिस साल उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। डीयू के लिए इस बार का दीक्षांत समारोह खास है, क्योंकि उसी वर्ष डिग्री देने की व्यवस्था से विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई, नौकरी और अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी। पहले डिग्री प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाई पूरी होने के बाद अगले साल होने वाले दीक्षांत समारोह तक इंतजार करना पड़ता था।समारोह में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कुल 1,72,196 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें एनसीवेब व नियमित कॉलेजों के 93,118 विद्यार्थी हैं, जबकि एसओएल के स्नातक व स्नातक के 79,078 विद्यार्थी हैं। इस वर्ष शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए कुल 199 मेडल और पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 164 स्वर्ण, एक रजत और 34 पुरस्कार शामिल हैं। स्वर्ण पदकों में स्नातक स्तर के 65 और परास्नातक स्तर के 99 पदक हैं। एक रजत पदक स्नातक स्तर पर दिया जाएगा। इसके अलावा स्नातक विद्यार्थियों को 19 और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को 15 पुरस्कार मिलेंगे।

समारोह में कई वस्तुओं पर रहेगा प्रतिबंध

डीयू ने सुरक्षा कारणों के कारण कई वस्तुओं के हॉल में ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। इस तरह से पावर बैंक, लैपटॉप, महिलाओं के पर्स, हैंडबैग, ब्रीफकेस, कार की रिमोट चाबी, ईयरफोन व स्मार्ट वॉच को नहीं ले जाया जा सकेगा। पानी या कोल्ड ड्रिंक की बोतलों की भी मनाही रहेगी।