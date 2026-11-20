इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बीते गुरुवार को होटल द लीला पैलेस में हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश पर एक विशेष सत्र भी शामिल था। सम्मेलन का विषय "दो लोकतंत्र – एक साझा भविष्य: अमेरिका 250 का जश्न और विकसित भारत को आगे बढ़ाना" था।

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लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, नीतिगत स्थिरता, कर वातावरण और उद्योग-अकादमिक सहयोग को निवेश आकर्षित करने की ताकतें बताया। बिरला के साथ विधायक पंकज सिंह, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उद्योगपति गौतम सिंघानिया उपस्थित थे।