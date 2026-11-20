दिल्ली: 23वें इंडो-यूएस इकोनॉमी समिट में यूपी पर विशेष सत्र, निवेश पर दिया जोर
23वां भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में डॉ. ललित भसीन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश एक भागीदार के रूप में शामिल हुआ। यह शिखर सम्मेलन भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में सहायक रहा।
विस्तार
इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के 23वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन बीते गुरुवार को होटल द लीला पैलेस में हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश पर एक विशेष सत्र भी शामिल था। सम्मेलन का विषय "दो लोकतंत्र – एक साझा भविष्य: अमेरिका 250 का जश्न और विकसित भारत को आगे बढ़ाना" था।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन भाषण दिया। उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे, नीतिगत स्थिरता, कर वातावरण और उद्योग-अकादमिक सहयोग को निवेश आकर्षित करने की ताकतें बताया। बिरला के साथ विधायक पंकज सिंह, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उद्योगपति गौतम सिंघानिया उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जितिन प्रसाद ने भारत व अमेरिका को विश्वसनीय आपूर्ति शृंखला बनाने में स्वाभाविक भागीदार बताया। उन्होंने अमेरिकी पूंजी, प्रौद्योगिकी और नवाचार को भारत के पैमाने, प्रतिभा तथा विनिर्माण क्षमता से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही, एमएसएमई, कारीगरों और किसानों के लिए समावेशी व्यापार लाभों पर भी बल दिया। सम्मेलन में सिलेक्ट यूएसए, यूपी-अमेरिका निवेश क्षमता, एआई, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल और बुनियादी ढांचे जैसे विषयों पर सत्र हुए।
यूपी सत्र के वक्ताओं ने यूपी-अमेरिका आर्थिक साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। अमेरिका पूंजी, प्रौद्योगिकी और नवाचार देता है, जबकि यूपी पैमाना, प्रतिभा और विनिर्माण शक्ति प्रदान करता है। मुकेश सिंह ने यूपी शासन के भरोसे को साझेदारी का आधार बताया। इसकी नीतियां एमएसएमई, किसानों व कारीगरों को लाभ पहुंचा रही हैं। शैलेंद्र भाटिया ने औद्योगिक हब के लाभ बताए, जबकि संजय खत्री ने बुंदेलखंड में निवेश के अवसरों पर प्रस्तुति दी।