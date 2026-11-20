दिल्ली: सीएम ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय बस सेवा का भी शुभारंभ
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Fri, 20 Nov 2026 01:24 PM IST
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आईएसबीटी कश्मीरी गेट से 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर दिल्लीवासियों की सेवा में समर्पित किया। साथ ही, दिल्ली-हापुड़ अंतरराज्यीय बस सेवा का भी शुभारंभ किया।
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इन बसों के शामिल होने से दिल्ली के बस बेड़े की संख्या बढ़कर 7,088 हो गई है, जिसमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028 तक इस बेड़े को 14,000 बसों तक विस्तारित करना है।
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