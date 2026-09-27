Delhi NCR News: मिलावट के खिलाफ दमित गहलोत ने शुरू किया अनशन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:02 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
फूड सप्लीमेंट्स की जांच और सख्त कानून की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। बीकानेर के दमित गहलोत खाने और फूड सप्लीमेंट्स में मिलावट के खिलाफ आमरण अनशन पर हैं। वह करीब चार दिन से गोल डाकखाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
गहलोत करीब 750 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने पहले जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। वहां से हटाए जाने के बाद भी उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। अब वह गोल डाकखाने के सामने अनशन पर बैठे हैं। गहलोत फूड रियलिटी नाम से एक अभियान चला रहे हैं।
उनकी मुख्य मांग नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों व फूड सप्लीमेंट्स के कारोबार पर रोक लगाना और बाजार में बिकने वाले उत्पादों की जांच व्यवस्था को मजबूत करने की है। उन्होंने मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून और प्रभावी कार्रवाई की भी मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। बीकानेर के दमित गहलोत खाने और फूड सप्लीमेंट्स में मिलावट के खिलाफ आमरण अनशन पर हैं। वह करीब चार दिन से गोल डाकखाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
गहलोत करीब 750 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने पहले जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। वहां से हटाए जाने के बाद भी उन्होंने अपना विरोध जारी रखा। अब वह गोल डाकखाने के सामने अनशन पर बैठे हैं। गहलोत फूड रियलिटी नाम से एक अभियान चला रहे हैं।
विज्ञापन
उनकी मुख्य मांग नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों व फूड सप्लीमेंट्स के कारोबार पर रोक लगाना और बाजार में बिकने वाले उत्पादों की जांच व्यवस्था को मजबूत करने की है। उन्होंने मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून और प्रभावी कार्रवाई की भी मांग की है।
विज्ञापन