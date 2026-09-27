दिल्ली में छह दिन में 10 हजार से ज्यादा चालान: सबसे अधिक गलत दिशा में वाहन चलाते मिले; 917 पर थी ब्लैक फिल्म

सबसे अधिक कार्रवाई गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ हुई। ऐसे वाहन चालकों के 10,434 चालान किए गए। इसके अलावा ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल पर 917, निजी बसों के खिलाफ 1,311 और गलत या बाधक तरीके से पार्किंग पर 691 चालान किए गए।