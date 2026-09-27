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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   10434 challans issued for driving in wrong direction

दिल्ली में छह दिन में 10 हजार से ज्यादा चालान: सबसे अधिक गलत दिशा में वाहन चलाते मिले; 917 पर थी ब्लैक फिल्म

Sun, 27 Sep 2026 09:48 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Sun, 27 Sep 2026 09:48 PM IST
सार

ट्रैफिक पुलिस ने 20 से 26 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया। इसमें विभिन्न यातायात उल्लंघनों के 14,160 चालान और नोटिस जारी हुए। सर्वाधिक 10,434 चालान गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ किए गए।

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10434 challans issued for driving in wrong direction
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : X @DelhiPolice

विस्तार
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 20 से 26 सितंबर के बीच विशेष अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न यातायात उल्लंघनों के खिलाफ कुल 14,160 चालान और नोटिस जारी किए गए।

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सबसे अधिक कार्रवाई गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ हुई। ऐसे वाहन चालकों के 10,434 चालान किए गए। इसके अलावा ब्लैक फिल्म के इस्तेमाल पर 917, निजी बसों के खिलाफ 1,311 और गलत या बाधक तरीके से पार्किंग पर 691 चालान किए गए।

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पुलिस ने परमिट उल्लंघन के 438, एससी उल्लंघन के 76, आरसी उल्लंघन के 63 और वैध निर्देशों की अवहेलना के 44 मामलों में भी कार्रवाई की। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 50 चालान किए गए, जबकि अन्य यातायात उल्लंघनों के 136 मामले दर्ज किए गए।

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