Delhi NCR News: नेचर वॉक के दौरान दिखीं पक्षियों और कीटों की कई प्रजातियां
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:39 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 05:39 PM IST
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नागरिक विज्ञान और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 16 अगस्त को स्पाइडर एवं इंसेक्ट वॉक और बर्ड वॉक का आयोजन किया गया। इसमें प्रकृति प्रेमियों, विद्यार्थियों, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफरों, शोधकर्ताओं समेत 29 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
वॉक के दौरान प्रतिभागियों ने चिड़ियाघर परिसर में 44 पक्षी, आठ मकड़ी और 16 कीट प्रजातियों को दर्ज किया। इस दौरान 1,000 से अधिक पक्षियों, मकड़ियों और कीटों के अवलोकन किए गया। चिड़ियाघर परिसर में 80 से अधिक पेंटेड स्टॉर्क भी नजर आए। इनके पेड़ों और वेटलैंड के आसपास मौजूद होने की जानकारी दर्ज की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभिन्न प्रजातियों की पहचान, उनके व्यवहार और जैव विविधता संबंधी आंकड़े दर्ज करने के तरीकों की जानकारी दी गई। संवाद
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वॉक के दौरान प्रतिभागियों ने चिड़ियाघर परिसर में 44 पक्षी, आठ मकड़ी और 16 कीट प्रजातियों को दर्ज किया। इस दौरान 1,000 से अधिक पक्षियों, मकड़ियों और कीटों के अवलोकन किए गया। चिड़ियाघर परिसर में 80 से अधिक पेंटेड स्टॉर्क भी नजर आए। इनके पेड़ों और वेटलैंड के आसपास मौजूद होने की जानकारी दर्ज की गई। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को विभिन्न प्रजातियों की पहचान, उनके व्यवहार और जैव विविधता संबंधी आंकड़े दर्ज करने के तरीकों की जानकारी दी गई। संवाद
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