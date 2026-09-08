पीजी पर कार्रवाई से पहले छात्रों के रहने का इंतजाम करे सरकार : देवेंद्र यादव

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यादव ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 2.5 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें आधे से अधिक दिल्ली से बाहर से हैं। डीयू के 91 कॉलेजों में से 71 में हॉस्टल सुविधा होने के बावजूद अधिकतम करीब 9,000 सीटें ही उपलब्ध हैं। हर साल करीब 71 हजार छात्र हॉस्टल के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ करीब 10 फीसदी को ही सीट मिल पाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा होनी चाहिए। ब्यूरो विज्ञापन

यादव ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 2.5 लाख छात्र पढ़ते हैं, जिनमें आधे से अधिक दिल्ली से बाहर से हैं। डीयू के 91 कॉलेजों में से 71 में हॉस्टल सुविधा होने के बावजूद अधिकतम करीब 9,000 सीटें ही उपलब्ध हैं। हर साल करीब 71 हजार छात्र हॉस्टल के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन सिर्फ करीब 10 फीसदी को ही सीट मिल पाती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा होनी चाहिए। ब्यूरो

नई दिल्ली। सत्य निकेतन हादसे के बाद निजी पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से छात्रों के लिए तुरंत बिना शुल्क वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार पीजी मालिकों पर कार्रवाई करने से पहले इन छात्रों के रहने का इंतजाम करे।