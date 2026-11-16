Delhi NCR News: सत्या शर्मा ने कैथवाड़ा में सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया

विज्ञापन

नई दिल्ली। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सोमवार सुबह करीब पांच बजे कैथवाड़ा क्षेत्र में श्री नव जागरण सेवा समिति की ओर से आयोजित छठ महापर्व कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने व्रतियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात कर छठ की शुभकामनाएं दीं। सत्या शर्मा ने कहा कि छठ महापर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का प्रतीक है। यह पर्व आस्था, पवित्रता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है। सूर्यदेव की उपासना और छठी मैया के प्रति श्रद्धा समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करती है। ब्यूरो