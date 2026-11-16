Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Satya Sharma offered *arghya* (a ritual libation) to the Sun God in Kaithwada.

Delhi NCR News: सत्या शर्मा ने कैथवाड़ा में सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया

Mon, 16 Nov 2026 05:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:34 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने सोमवार सुबह करीब पांच बजे कैथवाड़ा क्षेत्र में श्री नव जागरण सेवा समिति की ओर से आयोजित छठ महापर्व कार्यक्रम में शामिल होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान उन्होंने व्रतियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात कर छठ की शुभकामनाएं दीं। सत्या शर्मा ने कहा कि छठ महापर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का प्रतीक है। यह पर्व आस्था, पवित्रता, अनुशासन और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है। सूर्यदेव की उपासना और छठी मैया के प्रति श्रद्धा समाज में एकता, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करती है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed