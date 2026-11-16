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Delhi NCR News: छठ घाटों पर पहुंचे भाजपा विधायक

Mon, 16 Nov 2026 05:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 05:33 PM IST
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नई दिल्ली। द्वारका विधायक प्रद्युम्न राजपूत, नजफगढ़ जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा और जिला उपाध्यक्ष दलबीर सिंह ने छठ महापर्व पर महावीर एन्क्लेव, डाबड़ी समेत विभिन्न छठ घाटों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं से मुलाकात कर सूर्यदेव की पूजा-अर्चना की। साथ ही पूजा समितियों के पदाधिकारियों से बातचीत कर आयोजन में सहभागिता की। उन्होंने क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं। ब्यूरो
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