Delhi NCR News: यमुना में झाग पर भाजपा का पलटवार

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कालिंदी कुंज में यमुना के पानी में झाग दिखाई देने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि दोनों दल आरोप लगाने के बजाय अपने 26 वर्षों के शासनकाल का हिसाब दें और बताएं कि यमुना की सफाई के लिए एसटीपी क्यों नहीं लगाए। उन्होंने दावा किया कि रेखा गुप्ता सरकार यमुना की सफाई के लिए एसटीपी निर्माण समेत कई कदम उठा रही है। अगले वर्ष तक कालिंदी कुंज में झाग की समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है। कपूर ने आईटीओ पर इस वर्ष छठ पूजा की व्यवस्थाओं को पिछले एक दशक में सबसे बेहतर बताया। ब्यूरो