Delhi NCR News: प्रवेश वर्मा द्वारा आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस से रिपोर्ट तलब

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ता साहिब सिंह को थप्पड़ मारने के आरोप वाले मामले में दिल्ली पुलिस और मंत्री को नोटिस जारी किया है। आप कार्यकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस घटना की स्वतंत्र जांच और खुद व अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई नवंबर में होगी।याचिका में साहिब सिंह का आरोप है कि 27 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली में सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के दौरान मंत्री सीएम परवेश वर्मा ने उन्हें थप्पड़ मारा और हमला किया। घटना की रिकॉर्डिंग वाले उनके मोबाइल फोन को जबरन छीनकर नुकसान पहुंचाया गया। एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके प्राइवेट पार्ट्स पर भी प्रहार किया। सिंह ने विकासपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी।