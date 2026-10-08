दिल्ली: 10 अक्तूबर को अभेद्य सुरक्षा, तैनात रहेंगे 20 हजार से अधिक सुरक्षाबल; धारा 163 लागू, आखिर क्यों?

प्रदर्शन की वजह

यह पूरा विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश भर में मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर लाखों मतदाताओं के नाम कथित रूप से हटाए जाने के आरोपों के बाद सामने आया है। इसी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और कई छात्र संगठन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 'चलो दिल्ली' के तहत विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।