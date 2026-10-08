दिल्ली में दो दिन बंद रहेंगे शराब ठेकों के शटर: आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश, ये बताया अचानक फैसले का कारण

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा 10 अक्तूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है।



भारी पुलिस बल तैनात

सीजेपी के इस प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में 20,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जंतर-मंतर पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है, और लोगों से किसी भी अनधिकृत सभा में शामिल होने से बचने की अपील की गई है।