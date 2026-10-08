पुलिसवालों की पिटाई!: 'पीछे से खींचकर जमीन पर गिराया, फिर लात-घूंसों से पीटा', पुलिसकर्मी ने सुनाई अपनी आपबीती

1 of 6 पुलिस के जवानों ने लगाया मारपीटा का आरोप - फोटो : PTI







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राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों पर कथित हमले का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान अपने साथ हुई धक्का-मुक्की और मारपीट की दर्दनाक दास्तां बयां की है।

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2 of 6 एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन - फोटो : PTI

प्रदर्शनकारियों द्वारा मारपीट

महिला कर्मियों सहित कई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स ने आरोप लगाया है कि जब वे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तब उग्र भीड़ ने उन्हें लात और घूंसों से पीटा।



3 of 6 जंतर मंतर इलाके में तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला

कॉन्स्टेबल दीपेंद्र संधू का बयान

कॉन्स्टेबल दीपेंद्र संधू ने बताया कि जब वे प्रदर्शनकारियों को यह बता रहे थे कि इलाके में धारा 163 लागू है और वे यहां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो भीड़ ने उन्हें पीछे से खींचा, जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसों से हमला किया। उन्होंने बताया कि हमलावर सफेद कपड़े पहने हुए था और हमले के तुरंत बाद वहां से भाग निकला।

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4 of 6 जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

हेड कॉन्स्टेबल भूपेंद्र अहलावत का अनुभव

हेड कॉन्स्टेबल भूपेंद्र अहलावत ने इसे एक सुनियोजित हमला बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीछे से कमर से पकड़कर गिरा दिया और जब उन्होंने हमलावर को पहचानना चाहा, तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे घेरकर छिपा लिया और बीच के हरे भरे रास्ते से सुरक्षित भगा दिया।

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5 of 6 पुलिस ने राहुल, प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की - फोटो : जी पाल