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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। बुराड़ी की 100 फुटा सड़क के निर्माण में देरी के विरोध में आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप विधायक संजीव झा ने स्थानीय लोगों के साथ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास सामूहिक यज्ञ कर भाजपा सरकार और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की।झा ने आरोप लगाया कि सरकार ने सड़क निर्माण का टेंडर जारी करने के बाद रद्द कर दिया, जिससे लोगों को धूल, प्रदूषण और आवागमन की परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वह सवा साल से अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ।उन्होंने बताया कि चार दिसंबर को टेंडर खुलेगा। इसके 15 दिन के भीतर काम आवंटित नहीं हुआ तो 19 या 20 दिसंबर से मंत्री के आवास पर धरना देंगे। उन्होंने सांसद मनोज तिवारी पर भी अक्टूबर तक सड़क बनवाने का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।बुराड़ी की सड़क पर यज्ञ-धरने की नौटंकी छोड़ 11 साल का हिसाब दें संजीव झा : कपूरभाजपा बोली- तकनीकी कारणों से टेंडर रद्द होना सामान्य प्रक्रिया, तय समय में बनेगी सड़कअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बुराड़ी की 100 फुटा सड़क के निर्माण में देरी को लेकर आप विधायक संजीव झा के प्रदर्शन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यज्ञ और धरने की राजनीति करने के बजाय झा को अपने 11 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता को देना चाहिए।कपूर ने कहा कि बुराड़ी की सड़क पिछले 10 वर्षों से बदहाल है। इस दौरान दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और संजीव झा विधायक थे। ऐसे में उन्होंने सड़क का निर्माण क्यों नहीं कराया? उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सड़क निर्माण के लिए पारदर्शी तरीके से टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। तकनीकी कारणों से टेंडर रद्द कर दोबारा जारी करना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है। चार दिसंबर को टेंडर खुलना सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।कपूर ने झा पर मंत्री प्रवेश वर्मा को धमकाने जैसी भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप विधायक धरने और धमकी की राजनीति छोड़कर विकास कार्यों पर ध्यान दें। सड़क का निर्माण तय समय में कराया जाएगा।