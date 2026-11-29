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नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू की मजिस्ट्रेट अदालत 23 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। महिला स्कॉलर ने आरोप लगाया है कि चंद्रशेखर ने शादी का वादा करके उनके साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्ता ने अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) नेहा मित्तल ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट पर विचार करने के बाद फैसले की तारीख तय की। शिकायतकर्ता के वकील आशीष दास ने पुलिस की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने अदालत की जांच और पुलिस द्वारा संभावित आरोपित के वकील के साथ दस्तावेज साझा करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 175(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के आवेदन पर मजिस्ट्रेट को आवश्यक शर्तों की संतुष्टि के लिए स्वयं जांच करनी चाहिए, न कि पुलिस अधिकारी के माध्यम से। दिल्ली पुलिस ने अदालत में बैंक खातों से जुड़े दस्तावेज, चैट और सोशल मीडिया हैंडल की कुछ पोस्ट दाखिल कीं। अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की 23 अक्टूबर की स्थिति रिपोर्ट में शिकायतकर्ता की एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट और उनके तथा संभावित आरोपित के बीच 25 सितंबर 2021 की व्हाट्सएप चैट का उल्लेख है। सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। अदालत ने बयान की पीडीएफ फाइल शिकायतकर्ता को भेजने का निर्देश दिया, ताकि वह उसका प्रिंट लेकर हस्ताक्षर कर तीन कार्य दिवसों के भीतर जमा कर सकें। महिला ने पहले आईजीआई एयरपोर्ट पर शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी।