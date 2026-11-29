नई दिल्ली। खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरसों का तेल 220 रुपये, सूरजमुखी तेल 212 रुपये और सोयाबीन तेल 191 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। खाद्य तेलों की महंगाई ने गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। पहले से ही दाल, आटा, चावल और सब्जियों की कीमतों से परेशान जनता पर अब तेल की महंगाई ने अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया है।देवेंद्र यादव ने कहा कि यदि कोई परिवार महीने में पांच लीटर सरसों का तेल खरीदता है तो उसे करीब 1100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसी मात्रा में सूरजमुखी तेल खरीदने पर 1060 रुपये और सोयाबीन तेल पर 955 रुपये खर्च होंगे। यह केवल खाद्य तेल का खर्च है, जबकि परिवारों को दूध, दाल, सब्जी, आटा, चावल और रसोई गैस पर भी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है।