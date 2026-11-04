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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Preparations underway for criminal contempt proceedings against CJP Legal Head Ratna Singh

Delhi NCR News: सीजेपी लीगल हेड रत्ना सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई की तैयारी

Wed, 04 Nov 2026 08:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 08:29 PM IST
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-सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायिक अधिकारी पर लगाए थे बाहरी दबाव में काम करने के आरोप, दिल्ली सरकार के वकील ने दी सहमति
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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ टिप्पणी करना कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की नेता रत्ना सिंह को भारी पड़ सकता है। दिल्ली सरकार के सरकारी वकील ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू करने पर सहमति दे दी है। उनके अनुसार, रत्ना सिंह की पोस्ट से जज की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। हालांकि, अभी यह शुरुआती राय है। इस पर अंतिम फैसला दिल्ली हाईकोर्ट करेगा।


यह मामला साकेत कोर्ट से जुड़ा है। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने 10 अक्तूबर को रत्ना सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। रत्ना ने दिल्ली पुलिस की ओर से हिरासत में लिए जाने के मामले में राहत मांगी थी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जज के खिलाफ कुछ पोस्ट की थीं। इन पोस्ट में कहा कि जज किसी मालिक के इशारे पर काम कर रहे हैं। एक पोस्ट में जज पर मालिक की सेवा करने का आरोप लगाया था। दूसरी पोस्ट में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस और जज दोनों मालिक के आदेश पर काम कर रहे हैं।
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