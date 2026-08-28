ट्रैफिक एडवाइजरी: आज रक्षाबंधन पर लग सकता है भीषण जाम, आनंद विहार के लिए अलर्ट; गाजियाबाद जाने वाले ध्यान दें

रक्षाबंधन पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश और एनसीआर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से आनंद विहार इलाके में जाम की आशंका है। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर आईएसबीटी, रोड नंबर-56, विकास मार्ग और एनएच-9 पर अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी है।

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