ट्रैफिक एडवाइजरी: आज रक्षाबंधन पर लग सकता है भीषण जाम, आनंद विहार के लिए अलर्ट; गाजियाबाद जाने वाले ध्यान दें
Traffic Advisory On Rakshabandhan: रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। उत्तर प्रदेश और एनसीआर जाने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि की आशंका है। इससे आनंद विहार इलाके में भारी जाम लग सकता है।
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रक्षाबंधन पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश और एनसीआर जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने से आनंद विहार इलाके में जाम की आशंका है। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर आईएसबीटी, रोड नंबर-56, विकास मार्ग और एनएच-9 पर अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी है।
पुलिस के अनुसार, अंतरराज्यीय बसों और निजी वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते रोड नंबर-56 पर दबाव रहेगा, जबकि विकास मार्ग पर गाजियाबाद जाने वाले वाहनों की भीड़ बढ़ सकती है। एनएच-9 पर दिल्ली-नोएडा-गाजियाबाद के बीच आवाजाही के कारण जाम की संभावना बनी हुई है।
ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि आनंद विहार आईएसबीटी या रोड नंबर-56 जाना अनिवार्य न हो तो इन मार्गों से बचें।