दिल्ली: तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौत, पुलिस ने भाग रहे वाहन को रोका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 26 Nov 2026 03:49 AM IST
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शास्त्री नगर में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सराय रोहिल्ला पुलिस ने भाग रहे ट्रक को तब रोक लिया, जब वह पुलिस बैरिकेड से टकरा गया।
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#WATCH | Delhi: Motorcyclist dies on the spot after being struck by a speeding truck in Shastri Nagar. Sarai Rohilla police intercepted the fleeing truck after it crashed into a police barricade. https://t.co/kufx2SJnIi— ANI (@ANI) November 25, 2026
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