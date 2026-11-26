आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन हाथों में ऐसा हुनर है कि देखने वाले दंग रह जाएं। बोलने-सुनने में असमर्थ हैं, फिर भी इशारों और मोबाइल के जरिए ग्राहकों को उत्पादों की खूबियां समझा रहे हैं। चलने-फिरने में परेशानी है, लेकिन व्हीलचेयर पर बैठकर कारोबार संभाल रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में दिव्यांग कारीगर अपनी मेहनत और हुनर से न केवल उत्पाद बेच रहे हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी पेश कर रहे हैं।

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मेले के हॉल नंबर पांच में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की ओर से विशेष मंडप लगाया गया है। इसमें 19 राज्यों के 130 से अधिक दिव्यांग कारीगर और छोटे कारोबारी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। यहां बांस और जूट की टोकरियां, मोमबत्तियां, मिट्टी के बर्तन, मधुबनी पेंटिंग, कपड़े और सजावटी सामान उपलब्ध हैं।अब खुद संभाल रहे कारोबार : केरल के कारीगर अनंतु बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि दिव्यांगता के कारण वे कुछ नहीं कर पाएंगे और दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने हुनर को निखारा। आज वे खुद उत्पाद बनाकर बड़े मेले में बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऋतिक भी अपने बनाए सामान के साथ पहुंचे हैं। उनका कहना है कि लोगों से अपने काम की सराहना मिलना उनके लिए सबसे बड़ी खुशी है।मंडप में दृष्टिबाधित कारीगर हाथों के स्पर्श से बांस की पतली लकड़ियों और जूट के धागों से टोकरियां बना रहे हैं। वे मोम से अलग-अलग आकार की मोमबत्तियां भी तैयार करते हैं। उत्पादों की बारीकी और सुंदरता ग्राहकों को आकर्षित कर रही है।