भारतीय रेलवे की सीट अलॉटमेंट प्रणाली की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर रेलवे की जमकर किरकिरी करा दी है। एक यात्री को सेकंड एसी कोच में 54 नंबर की कन्फर्म सीट अलॉट कर दी गई, लेकिन जब यात्री ट्रेन में चढ़ा तो पता चला कि उस पूरे कोच में केवल 52 बर्थ ही मौजूद हैं।

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यह वाकया वाराणसी सिटी से नेपालगंज रोड जाने वाली ट्रेन 15132 (बीसीवाई-एनपीआर एक्सप्रेस) में हुआ। ईशान बाजपेयी नाम के यात्री ने 22 नवंबर की रात करीब 10:45 बजे के ओवरनाइट सफर के लिए टिकट बुक कराया था। उनके टिकट पर ए-1 कोच में बर्थ नंबर 54 (साइड अपर) कन्फर्म दर्ज थी। विज्ञापन



लेकिन जब ईशान कोच में पहुंचे, तो देखा कि बर्थ नंबर 52 के बाद कोच खत्म हो गया है और 54 नंबर की कोई सीट है ही नहीं। परेशान यात्री ने पूरे कोच का वीडियो बनाकर और अपने टिकट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। मामले पर रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताया। यह वाकया वाराणसी सिटी से नेपालगंज रोड जाने वाली ट्रेन 15132 (बीसीवाई-एनपीआर एक्सप्रेस) में हुआ। ईशान बाजपेयी नाम के यात्री ने 22 नवंबर की रात करीब 10:45 बजे के ओवरनाइट सफर के लिए टिकट बुक कराया था। उनके टिकट पर ए-1 कोच में बर्थ नंबर 54 (साइड अपर) कन्फर्म दर्ज थी।लेकिन जब ईशान कोच में पहुंचे, तो देखा कि बर्थ नंबर 52 के बाद कोच खत्म हो गया है और 54 नंबर की कोई सीट है ही नहीं। परेशान यात्री ने पूरे कोच का वीडियो बनाकर और अपने टिकट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। मामले पर रेलवे ने असुविधा के लिए खेद जताया।

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