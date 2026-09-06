Delhi NCR News: फेंसिंग चैंपियनशिप में एपी और सेबर वर्ग में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

विज्ञापन



अंडर-19 एपी बालिका वर्ग में एनकेबीपीएस की एप्सा ने स्वर्ण, सरदार पटेल स्कूल की सुहानी डागल ने रजत, जबकि एनकेबीपीएस की केनिशा और नेवी चिल्ड्रन स्कूल की अंशिका सांभरवाल ने कांस्य पदक जीते। सेबर बालक वर्ग में एनकेबीपीएस के कृषव स्वर्ण, सीएम श्री अशोक विहार के पीयूष रजत, सुमित और एपीएस शंकर विहार के मयंक बिष्ट ने कांस्य पदक जीते। संवाद

नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स फेंसिंग चैंपियनशिप में रविवार को जनकपुरी में अंडर-19 बालिका एपी और बालक सेबर वर्ग के मुकाबले हुए।