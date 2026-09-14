दिल्ली: स्वरूप नगर में खेत में मिला अज्ञात शव, गले और छाती पर चोट के निशान; पहचान नहीं हो पाई

स्वरूप नगर क्षेत्र में एक खेत में गर्दन और छाती पर चोट के निशान के साथ एक अज्ञात शव मिला है। शव दो से तीन दिन पुराना होने की आशंका है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कल स्वरूप नगर इलाके के एक खेत में एक अज्ञात शव मिला, जिसके गले और छाती पर चोट के निशान थे। शव दो-तीन दिन पुराना हो सकता है। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जांच कर रही है।