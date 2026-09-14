नोएडा: मनोकामना पूरी नहीं हुई तो पंडित को बनाया बंधक, मांगी 1 लाख की फिरौती; दो गिरफ्तार

सर्फाबाद इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां मन्नत पूरी न होने पर बदमाशों ने पूजा कराने वाले पंडित को ही बंधक बना लिया और परिजनों से एक लाख की फिरौती भी मांगी गई। मामला नोएडा के सर्फाबाद में रहने वाले पुरोहित अनिल तिवारी से जुड़ा है।

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कुछ समय पहले जौनपुर के आशीष व प्रवेश नामक व्यक्तियों ने उनसे धार्मिक अनुष्ठान करवाया था। मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो आरोपियों ने पुरोहित को एक और पूजा के बहाने फिर से जौनपुर बुलाया। पुरोहित जब वहां पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें एक कमरे में बंधक बना लिया गया। आरोपियों का अजीब तर्क था कि पूजा में जो पैसा खर्च हुआ, वो वापस चाहिए। उन्होंने एक लाख रुपये की मांग की और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी।हैरान-परेशान पीड़ित परिवार ने नोएडा के सेक्टर-113 थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने योजना बनाई और पीड़ित के बेटे ने आरोपियों से रकम नोएडा से ले जाने के लिए कहा। इसके बाद दो लोग पंडित जी को जौनपुर से लेकर नोएडा आ गए।जब आरोपी फिरौती की रकम लेने पहुंचे, तो पुलिस ने सर्फाबाद के पास से दोनों को रविवार को पकड़ लिया और मामले का खुलासा किया। आरोपी जौनपुर जिले के सिकरारा थाने के मशीदा के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया है।