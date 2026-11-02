Delhi NCR News: त्योहारों पर छह स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:47 PM IST
Updated Mon, 02 Nov 2026 06:47 PM IST
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आज से 14 नवंबर तक लागू रहेगी रोक, जरूरतमंद यात्रियों के सहायकों को मिलेगी छूट
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। त्योहारों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने छह प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 3 से 14 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे।
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ कम करना और यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाना है।
जरूरतमंदों को मिलेगी छूट
रेलवे ने बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग, अशिक्षित और महिला यात्रियों की सहायता के लिए आने वाले लोगों को छूट देने का प्रावधान रखा है। ऐसे यात्रियों के परिजनों या सहयोगियों को जरूरत के अनुसार प्लेटफॉर्म पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। त्योहारों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने छह प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री 3 से 14 नवंबर तक बंद करने का फैसला किया है। इस दौरान नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, हजरत निजामुद्दीन, गाजियाबाद, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार हॉल्ट पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे।
उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, इस फैसले का उद्देश्य स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ कम करना और यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाना है।
विज्ञापन
जरूरतमंदों को मिलेगी छूट
रेलवे ने बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग, अशिक्षित और महिला यात्रियों की सहायता के लिए आने वाले लोगों को छूट देने का प्रावधान रखा है। ऐसे यात्रियों के परिजनों या सहयोगियों को जरूरत के अनुसार प्लेटफॉर्म पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
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