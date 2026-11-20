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45वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भी मुरादाबाद की इस पारंपरिक कारीगरी की खास झलक देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश पवेलियन में लगे हस्तशिल्प और उपहार उत्पादों के स्टॉल पर पीतल की कलात्मक वस्तुएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं। इनमें पारंपरिक नक्काशी वाले फूलदान, लैंटर्न, कैंडल स्टैंड और देवी-देवताओं की मूर्तियों से लेकर आधुनिक डिजाइन के लैंप, मेटल प्लांटर्स और टेबलवेयर तक शामिल हैं। खास बात यह है कि मुरादाबाद के इन उत्पादों में वर्षों पुरानी हस्तकला और आधुनिक बाजार की पसंद का मेल दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां कारीगर पारंपरिक डिजाइन और बारीक नक्काशी के जरिये अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।मुरादाबाद के स्टॉलों पर घरों की सजावट के लिए पीतल और अन्य धातुओं से तैयार कई तरह के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें कलात्मक फूलदान, आकर्षक लैंटर्न, कैंडल स्टैंड, दीवारों पर लगाने वाली सजावटी कलाकृतियां और मेटल प्लांटर्स शामिल हैं। इनकी बनावट और डिजाइन में पारंपरिक भारतीय कला के साथ आधुनिक सजावट की जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। पीतल के फूलदानों पर की गई बारीक नक्काशी और अलग-अलग आकार में तैयार लैंटर्न इन उत्पादों की विशेषता को दर्शाते हैं।