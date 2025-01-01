फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   People crossing the road by climbing over the grille on Mujesar Road.

Delhi NCR News: मुजेसर सड़क पर लगी ग्रिल पर चढ़कर सड़क पार कर रहे लोग

Mon, 05 Oct 2026 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
- फुटओवर ब्रिज होने के बावजूद जल्द पहुंचने के लिए ग्रिल फांद रहे राहगीर, हादसे का खतरा
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

फरीदाबाद।
मुजेसर के पास सड़क के बीच लगी लोहे की ग्रिल के ऊपर से चढ़कर लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं। सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए फुटओवर ब्रिज भी बना है, लेकिन कुछ राहगीर वहां तक जाने के बजाय समय और दूरी जाने के लिए सीधे ग्रिल पार कर रहे हैं। व्यस्त मार्ग पर वाहनों की लगातार आवाजाही के बीच इस तरह सड़क पार करना हादसे का कारण बन सकता है। ग्रिल पार करने के बाद राहगीरों को सड़क के बीच से गुजरना पड़ता है। इस दौरान दोनों ओर से आने वाले वाहनों के बीच से निकलना पड़ता है। तेज रफ्तार वाहन अचानक नजदीक आने पर राहगीर को संभलने का समय नहीं मिलता। वहीं, सड़क पर अचानक किसी व्यक्ति के आ जाने से वाहन चालक को भी ब्रेक लगाना पड़ सकता है या वाहन की दिशा बदलनी पड़ सकती है। इससे यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों के लिए ऐसी स्थिति अधिक जोखिम वाली होती है। वाहन चालक कृपाल ने बताया कि फुटओवर ब्रिज होने के बावजूद लोग जल्द दूसरी तरफ पहुंचने के लिए ग्रिल पार कर लेते हैं। कुछ मिनट बचाने के लिए सड़क पर इस तरह जोखिम लेना ठीक नहीं है। वहीं राहगीर दीपक ने बताया कि इस मार्ग पर दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है। फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन यह राहगीरों के लिए सुरक्षित विकल्प है। यातायात थाना प्रभारी अनोज कुमार ने बताया कि ग्रिल फांदकर सड़क पार करना सुरक्षित नहीं है। राहगीरों को फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed