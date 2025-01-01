Delhi NCR News: मार्बल मार्केट की खस्ताहाल सड़कें होंगी चकाचक, 4.68 करोड़ से होंगे विकास कार्य

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सेक्टर-21सी की मार्बल मार्केट और सेक्टर-46 कम्युनिटी सेंटर के आसपास लंबे समय से खराब सड़कों, टूटे पार्किंग स्थल, जलभराव और सीवर की समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने इन क्षेत्रों की सड़कों और पार्किंग स्थल की विशेष मरम्मत एवं उन्नयन की योजना तैयार की है। परियोजना पर करीब 4.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें सड़क निर्माण के साथ जलनिकासी, सीवर सफाई, पार्किंग सुधार और बारिश के पानी के पुनर्भरण की व्यवस्था भी की जाएगी।