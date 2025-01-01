Delhi NCR News: रिलीफ योजना की अवधि बढ़ी, 20 हजार उद्योगों को मिलेगा फायदा

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पश्चिमी एशिया में जारी भू-राजनीतिक संकट के बीच जिले को निर्यातकों को रिलीफ योजना की अवधि बढ़ने से राहत मिली है। सरकार के इस फैसले से फरीदाबाद के करीब 20 हजार उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। जिले में छोटे-बड़े मिलाकर 35 हजार से अधिक उद्योग हैं। औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुसार इनमें करीब 20 हजार उद्योग किसी न किसी रूप में विदेशों को उत्पादों का निर्यात करते हैं। फरीदाबाद के ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, मशीनरी, कपड़ा, गारमेंट और अन्य विनिर्माण उद्योगों का विदेशों में बाजार है। जिले की जिला निर्यात योजना में भी ऑटो और ऑटो कंपोनेंट समेत विभिन्न औद्योगिक उत्पादों को प्रमुख निर्यात क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया है। उद्योगपतियों ने कहा कि पश्चिम एशिया के संकट का असर माल की आवाजाही, शिपिंग समय और लागत पर पड़ सकता है। ऐसे में जोखिम कवर बढ़ने से निर्यातकों को नए ऑर्डर लेने और विदेशी खरीदारों को समय पर माल भेजने में मदद मिलेगी।