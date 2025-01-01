Delhi NCR News: पिछले चार वर्षों में तप रहा अक्तूबर के पहले सप्ताह का सबसे अधिक तापमान, 37 डिग्री पहुंचा पारा

अक्तूबर शुरू होने के बावजूद शहरवासियों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। रविवार को तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बताया जा रहा कि यह पिछले चार वर्षों में अक्तूबर के पहले सप्ताह का सबसे अधिक तापमान है। सामान्य तौर पर इस समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस होने लगती है, लेकिन इस बार दिन में गर्मी का असर है। सुबह और शाम मौसम अपेक्षाकृत सामान्य रहा, लेकिन दोपहर में तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। बाजारों और प्रमुख सड़कों पर भी गर्मी का असर दिखाई दिया। जरूरी काम से बाहर निकले लोग धूप से बचने के लिए छांव तलाशते नजर आए। खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को भी तेज धूप में परेशानी हुई। कई लोग सिर ढककर सफर करते दिखाई दिए। मानसून की विदाई के बाद आसमान साफ रहने और बादल नहीं होने के कारण धूप सीधे जमीन पर पड़ रही है। हवा की गति धीमी रहने से भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। दोपहर के समय गर्मी का असर अधिक महसूस हुआ।