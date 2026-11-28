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-दिल्लीअंडर-23 महिला टीम में कप्तानी करते हुए टीम को दिलाई खिताबी सफलतादिल्ली प्रीमियर लीग में 13 लाख रुपये में बिकीं, अब टीम इंडिया में खेलने का सपनासंवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। दिल्ली के मयूर विहार की रहने वाली युवा महिला क्रिकेटर तनीषा सिंह आज अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट जगत में अलग पहचान बना रही हैं। कभी क्रिकेट खेलने के फैसले को लेकर सामाजिक विरोध का सामना करने वाली तनीषा ने अपनी मेहनत से न सिर्फ परिवार का सपना पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि अन्य लड़कियों के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं।22 फरवरी 2003 को जन्मी तनीषा दाएं हाथ की बल्लेबाज और ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने सरदार पटेल विद्यालय से पढ़ाई की है। उनके पिता महेंद्र सिंह और मां योगिता सिंह ने उनके क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। तनीषा की प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 में दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) की महिला खिलाड़ियों की नीलामी में उन्हें 13 लाख रुपये की कीमत मिली। वह साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज की ओर से खेलती हैं। दिल्ली की अंडर-23 महिला टीम की कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को खिताबी सफलता दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। अक्तूबर 2026 में सीनियर महिला टी-20 ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ तनीषा ने महज 47 गेंदों में 119 रन की विस्फोटक पारी खेली। इसमें उन्होंने महज 38 गेंदों में शतक पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत दिल्ली ने 262 रन बनाकर घरेलू महिला टी-20 क्रिकेट में सर्वाधिक टीम स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले वह इंडिया-ए की ओर से ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ भी 92 रन की शानदार पारी खेल चुकी हैं।तनीषा की राह हमेशा आसान नहीं रही। करियर के शुरुआती दौर में उनके गेंदबाजी एक्शन पर सवाल उठे थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास और मेहनत से इस चुनौती को पार किया। अब तनीषा का सपना भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करना और दुनिया की बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ियों की सूची में शामिल होना है।