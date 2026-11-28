लगातार तीन साल सीबीएसई नेशनल में बनाई जगह, 2026 की प्रतियोगिता में हासिल किया तीसरा स्थानसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। हैंडबॉल के मैदान पर भारत नेशनल पब्लिक स्कूल, राम विहार की खिलाड़ी मनल उनियाल लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इस खेल में अपनी अलग पहचान बनाई है। मनल ने लगातार तीन वर्षों तक सीबीएसई नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में जगह बनाकर अपनी निरंतरता और खेल कौशल का परिचय दिया है।नवंबर में आयोजित सीबीएसई नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में मनल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं, उनकी एक और बड़ी उपलब्धि एसजीएफआई नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में सामने आई, जहां उन्होंने दिल्ली की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दो अलग-अलग राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतना मनल की मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है। लगातार तीन साल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जगह बनाए रखना भी उनकी खेल प्रतिभा और निरंतर सुधार का प्रमाण है। हैंडबॉल में मनल की ये उपलब्धियां उनके स्कूल के लिए भी गौरव का विषय हैं।ॉ