रेखा की चल रही थी पति से अनबन

जांच में पता चला कि महिला का अपने पति से अनबन चल रहा था। उसका पति शुक्रवार सुबह ही काम पर चला गया था। परिजनों के मुताबिक महिला ने कुछ दिन पहले घरेलू कलह की वजह से खुदकुशी कर लेने की बात कही थी। परिवार को आशंका है कि उसने खुदकुशी की है, हालांकि पुलिस को घर में बेटे की मौजूदगी में गला रेतकर खुदकुशी करने की बात अटपटी लग रही है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि महिला के बेटे और पति से लगातार पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस तकनीकी जांच कर इनकी मौजूदगी का भी पता लगा रही है।