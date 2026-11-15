Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   On Tribal Pride Day Janjatiya Gaurav Diwas CM offered floral tributes at statue of Bhagwan Birsa Munda and lis

दिल्ली: जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर सीएम ने अर्पित की पुष्पांजलि, सुना पीएम का संबोधन

Sun, 15 Nov 2026 04:22 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 04:22 PM IST
सार

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शनिवार को बांसेरा पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

विज्ञापन
On Tribal Pride Day Janjatiya Gaurav Diwas CM offered floral tributes at statue of Bhagwan Birsa Munda and lis
सीएम रेखा गुप्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती एवं जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शनिवार को बांसेरा पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद दिल्लीवासियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना गया।

विज्ञापन


कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लंबे समय तक उपेक्षित रहे जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ उसकी गौरवशाली विरासत, अस्मिता और महानायकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का काम किया है। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।
विज्ञापन


इस अवसर पर विधायक तरविंदर सिंह मारवाह, दिल्ली भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष सीएल मीणा, प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंह कश्यप, सुनील चौहान और निगम पार्षद अर्जुन मारवाह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed