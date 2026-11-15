दिल्ली: यमुना में मरी मछलियां मिलने पर एफआईआर, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा आजाद की आपबीती

दिल्ली पुलिस ने सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी मछलियां मिलने के मामले में शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

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#WATCH | Delhi | Following his arrest and subsequent release on bail regarding the viral video of dead fish in the Yamuna River, Surendra Singh Azad said, "In the video, many fish could be seen struggling and gasping for air. After watching it, I immediately went to the banks of the Yamuna. Upon arrival, I found a boat belonging to the Flood Department, where staff members were collecting fish and placing them into the boat—they had already gathered a significant number. I approached them with my camera and video equipment and asked where the fish had come from. They explained that the fish had been found in the Yamuna, either dead or struggling. When I asked how they had died, they replied that it was due to polluted water and chemicals. I also asked how many fish had died; they couldn't provide an exact number... I then moved a bit further along and saw many more fish drifting downstream, which I also recorded. I uploaded the footage to Facebook and Instagram, and the video subsequently went viral. Following this, police from the Wazirabad station, along with officers from the Cyber Cell (from the Maurice Nagar area), intercepted me. I was on my way to a friend’s place for a Chhath Puja event when they picked me up and placed me under arrest. They took me to the Wazirabad police station, and after I was presented before the SHO, I was transferred to the Maurice Nagar police station. There, I was subjected to extensive questioning, and an FIR was registered against me. I have now returned from there, accompanied by Advocate Arvind and several other associates. We intend to contest this case vigorously in court..." (14.11) — ANI (@ANI) November 14, 2026

उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विभाग की ओर से शिकायत मिलने के बाद वजीराबाद थाने में शरारत करने और गलत जानकारी फैलाने से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुईं मछलियों के वीडियो सामने आने के दो दिन बाद हुआ है। इन वीडियो के सामने आने के बाद जल प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई थी और नदी में जहरीले अपशिष्ट छोड़े जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 353, 352 और 240 के तहत वजीराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तथ्यों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।यमुना नदी में मरी हुई मछलियों के वायरल वीडियो के मामले में अपनी गिरफ्तारी और बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद, सुरेंद्र सिंह आजाद ने कहा कि वीडियो में कई मछलियां तड़पती और हवा के लिए छटपटाती हुई दिख रही थीं। इसे देखने के बाद, मैं तुरंत यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचने पर, मुझे बाढ़ विभाग (फ्लड डिपार्टमेंट) की एक नाव दिखी, जिसमें कर्मचारी मछलियों को इकट्ठा करके नाव में रख रहे थे। उन्होंने पहले ही काफी सारी मछलियां जमा कर ली थीं। मैं अपने कैमरे और वीडियो उपकरणों के साथ उनके पास गया और पूछा कि ये मछलियां कहां से आई हैं। उन्होंने बताया कि ये मछलियां यमुना में मिली हैं, जो या तो मर चुकी थीं या तड़प रही थीं। जब मैंने पूछा कि इनकी मौत कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा प्रदूषित पानी और रसायनों की वजह से हुआ है। मैंने यह भी पूछा कि कितनी मछलियां मरी हैं; वे कोई सटीक संख्या नहीं बता पाए। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे गया और देखा कि कई और मछलियां पानी के बहाव में बह रही थीं, जिन्हें मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने इस फुटेज को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, और बाद में यह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद, वजीराबाद थाने की पुलिस और साइबर सेल (मौरिस नगर इलाके से) के अधिकारियों ने मुझे रोक लिया। मैं छठ पूजा के एक कार्यक्रम के लिए अपने एक दोस्त के घर जा रहा था, तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। वे मुझे वजीराबाद पुलिस स्टेशन ले गए, और थाना प्रभारी के सामने पेश करने के बाद, मुझे मौरिस नगर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। वहां मुझसे काफी पूछताछ की गई और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब मैं वहां से वापस आ गया हूं, मेरे साथ वकील अरविंद और कई अन्य साथी भी हैं। हम अदालत में इस मामले को पूरी मजबूती से लड़ेंगे।