Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi: FIR registered after dead fish found in the Yamuna

दिल्ली: यमुना में मरी मछलियां मिलने पर एफआईआर, इस मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा आजाद की आपबीती

Sun, 15 Nov 2026 06:02 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 15 Nov 2026 06:02 AM IST
सार

यह प्राथमिकी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

विज्ञापन
Delhi: FIR registered after dead fish found in the Yamuna
फाइल चित्र

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली पुलिस ने सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी मछलियां मिलने के मामले में शनिवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की शिकायत पर वजीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।

विज्ञापन


उत्तरी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विभाग की ओर से शिकायत मिलने के बाद वजीराबाद थाने में शरारत करने और गलत जानकारी फैलाने से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह घटनाक्रम सोशल मीडिया पर सोनिया विहार के पास यमुना में बड़ी संख्या में मरी हुईं मछलियों के वीडियो सामने आने के दो दिन बाद हुआ है। इन वीडियो के सामने आने के बाद जल प्रदूषण को लेकर चिंता जताई गई थी और नदी में जहरीले अपशिष्ट छोड़े जाने की आशंका व्यक्त की गई थी। मछलियों की मौत का सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 
विज्ञापन


शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 353, 352 और 240 के तहत वजीराबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। तथ्यों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

- निहारिका भट्ट, पुलिस उपायुक्त, उत्तरी जिला, दिल्ली पुलिस

यमुना नदी में मरी हुई मछलियों के वायरल वीडियो के मामले में अपनी गिरफ्तारी और बाद में जमानत पर रिहा होने के बाद, सुरेंद्र सिंह आजाद ने कहा कि वीडियो में कई मछलियां तड़पती और हवा के लिए छटपटाती हुई दिख रही थीं। इसे देखने के बाद, मैं तुरंत यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचने पर, मुझे बाढ़ विभाग (फ्लड डिपार्टमेंट) की एक नाव दिखी, जिसमें कर्मचारी मछलियों को इकट्ठा करके नाव में रख रहे थे। उन्होंने पहले ही काफी सारी मछलियां जमा कर ली थीं। मैं अपने कैमरे और वीडियो उपकरणों के साथ उनके पास गया और पूछा कि ये मछलियां कहां से आई हैं। उन्होंने बताया कि ये मछलियां यमुना में मिली हैं, जो या तो मर चुकी थीं या तड़प रही थीं। जब मैंने पूछा कि इनकी मौत कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा प्रदूषित पानी और रसायनों की वजह से हुआ है। मैंने यह भी पूछा कि कितनी मछलियां मरी हैं; वे कोई सटीक संख्या नहीं बता पाए। इसके बाद मैं थोड़ा और आगे गया और देखा कि कई और मछलियां पानी के बहाव में बह रही थीं, जिन्हें मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने इस फुटेज को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, और बाद में यह वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद, वजीराबाद थाने की पुलिस और साइबर सेल (मौरिस नगर इलाके से) के अधिकारियों ने मुझे रोक लिया। मैं छठ पूजा के एक कार्यक्रम के लिए अपने एक दोस्त के घर जा रहा था, तभी उन्होंने मुझे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। वे मुझे वजीराबाद पुलिस स्टेशन ले गए, और थाना प्रभारी के सामने पेश करने के बाद, मुझे मौरिस नगर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। वहां मुझसे काफी पूछताछ की गई और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। अब मैं वहां से वापस आ गया हूं, मेरे साथ वकील अरविंद और कई अन्य साथी भी हैं। हम अदालत में इस मामले को पूरी मजबूती से लड़ेंगे।



विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed