Delhi NCR News: बीके अस्पताल समेत स्वास्थ्य केंद्रों में तीन दिन दो घंटे नर्सिंग सेवाएं रहेंगी प्रभावित

फरीदाबाद। मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (एमओटीपी) के विरोध में जिले के स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात नर्सिंग अधिकारी सोमवार से तीन दिन तक सांकेतिक हड़ताल करेंगे। 5 से 7 अक्तूबर तक सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक नर्सिंग स्टाफ नियमित सेवाओं से दूर रहेगा। इस दौरान मरीजों के लिए आपात सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है। नर्सिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले 30 सितंबर और एक अक्तूबर को नर्सिंग अधिकारियों ने काले बिल्ले लगाकर सरकार के प्रति विरोध जताया था। एसोसिएशन का कहना है कि इसके बावजूद सरकार की ओर से उनकी मांगों पर बातचीत या नीति में बदलाव को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। मैट्रन सुनीता ने बताया कि नर्सिंग कैडर की ड्यूटी अन्य विभागों से अलग होती है। अस्पतालों में कर्मचारियों को दिन-रात मरीजों की देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे में स्थानांतरण नीति बनाते समय ड्यूटी की प्रकृति के साथ कर्मचारियों की व्यावहारिक परेशानियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।एसोसिएशन के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में महिला नर्सिंग अधिकारी कार्यरत हैं। दूर-दराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर तबादला होने से उनके सामने आने-जाने, सुरक्षा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिन के विरोध के बाद भी सरकार ने संशोधन को लेकर कदम नहीं उठाया तो 8 अक्तूबर के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा।