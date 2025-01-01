Nuh News: सड़क हादसे में घायल बच्चे ने दम तोड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:27 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:27 AM IST
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पिनगवां। गांव तेड़ में सड़क हादसे में घायल हुए 12 वर्षीय बच्चे की उपचार के दौरान मौत हो गई। बच्चा 29 अगस्त को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुआ था। हादसे के बाद उसका जयपुर में उपचार चल रहा था, जहां मंगलवार को उसने दम तोड़ दिया। गांव तेड़ निवासी नसरुद्दीन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 29 अगस्त की शाम करीब साढ़े पांच बजे उसका भतीजा सोकीन सड़क की बर्म पर बैठकर बकरियां चरा रहा था। इसी दौरान गांव की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहे युवक ने बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी बाइक समेत मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र ने बताया कि मामले में जांच जारी है। संवाद
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