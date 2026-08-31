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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Yuvraj won two first-place finishes at the Indo-Sri Lanka Karate Championship.

Noida News: इंडो-श्रीलंका कराटे चैंपियनशिप में युवराज ने जीते दो प्रथम स्थान

Mon, 31 Aug 2026 07:23 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 07:23 PM IST
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Yuvraj won two first-place finishes at the Indo-Sri Lanka Karate Championship.
ग्रेटर नोएडा के फादर एग्नल स्कूल के छात्र ने चेन्नई में आयोजित हुई श्रीलंका इंटरनेश्नल कराटे चै
- एकल और टीम प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर बढ़ाया स्कूल का मान
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फोटो-
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। चेन्नई में 29 और 30 अगस्त को आयोजित एमजी 28वीं इंडो-श्रीलंका इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में ग्रेटर नोएडा के फादर एग्नल स्कूल की कक्षा पांच के छात्र युवराज कसाना ने शानदार प्रदर्शन किया। 9 से 10 वर्ष आयु वर्ग में युवराज ने एकल मुकाबले में प्रथम स्थान हासिल किया। टीम प्रतियोगिता में भी उन्होंने पहला स्थान प्राप्त कर दोहरी सफलता हासिल की। युवराज की उपलब्धि पर स्कूल के शिक्षकों और परिजनों ने खुशी जताई। उन्होंने युवराज को बधाई देते हुए भविष्य में भी बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।
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