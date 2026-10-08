Noida News: 24 घंटे बाद भी डीडीए के तालाब में डूबे युवक की नहीं हुई शिनाख्त
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:14 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:14 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली।
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डीडीए पार्क स्थित तालाब में डूबे युवक की पहचान 24 घंटे बाद भी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक, मृतक के सीने के दाईं तरफ ‘कविता’ नाम का टैटू है। वहीं, उसके दाएं हाथ पर ‘मॉम एंड डैड’ का टैटू बना हुआ है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस टीम आसपास के थानों में दर्ज लापता लोगों की शिकायतों की जांच कर रही है। पुलिस मामले में हादसे और आत्महत्या, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।
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नई दिल्ली।
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डीडीए पार्क स्थित तालाब में डूबे युवक की पहचान 24 घंटे बाद भी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक, मृतक के सीने के दाईं तरफ ‘कविता’ नाम का टैटू है। वहीं, उसके दाएं हाथ पर ‘मॉम एंड डैड’ का टैटू बना हुआ है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस टीम आसपास के थानों में दर्ज लापता लोगों की शिकायतों की जांच कर रही है। पुलिस मामले में हादसे और आत्महत्या, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।