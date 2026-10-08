Noida News: 24 घंटे बाद भी डीडीए के तालाब में डूबे युवक की नहीं हुई शिनाख्त

विज्ञापन





नई दिल्ली।

न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डीडीए पार्क स्थित तालाब में डूबे युवक की पहचान 24 घंटे बाद भी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक, मृतक के सीने के दाईं तरफ ‘कविता’ नाम का टैटू है। वहीं, उसके दाएं हाथ पर ‘मॉम एंड डैड’ का टैटू बना हुआ है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस टीम आसपास के थानों में दर्ज लापता लोगों की शिकायतों की जांच कर रही है। पुलिस मामले में हादसे और आत्महत्या, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।