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Noida News: 24 घंटे बाद भी डीडीए के तालाब में डूबे युवक की नहीं हुई शिनाख्त

Thu, 08 Oct 2026 08:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:14 PM IST
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Youth who drowned in DDA pond remains unidentified even after 24 hours.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नई दिल्ली।
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के डीडीए पार्क स्थित तालाब में डूबे युवक की पहचान 24 घंटे बाद भी नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक, मृतक के सीने के दाईं तरफ ‘कविता’ नाम का टैटू है। वहीं, उसके दाएं हाथ पर ‘मॉम एंड डैड’ का टैटू बना हुआ है। मृतक की शिनाख्त के लिए पुलिस टीम आसपास के थानों में दर्ज लापता लोगों की शिकायतों की जांच कर रही है। पुलिस मामले में हादसे और आत्महत्या, दोनों पहलुओं से जांच कर रही है।
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