Noida News: युवा विकास श्रृंखला का आयोजन 19 अक्टूबर को

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। महाकर्म फाउंडेशन ट्रस्ट और विज्ञान भारती दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 19 अक्टूबर को सेक्टर पी-3 स्थित मां कुटीर में सामाजिक-आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित होगा। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर होने वाले समारोह में संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। डॉ. डीपी भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान देने वाले आयोजकों और स्वयंसेवकों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार संघर्षरत ग्रामीण महिला को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मानित करने की पहल की गई है। कार्यक्रम का समापन मां के भंडारे से होगा। संगीत प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण 15 अक्टूबर तक कराया जा सकता है।

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