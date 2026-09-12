Noida News: 1110 वर्गमीटर में सजेगा यीडा पवेलियन

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ग्रेटर नोएडा। यूपीआईटीएस-2026 में यमुना प्राधिकरण यमुना सिटी के विकास को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए 1110 वर्गमीटर में पवेलियन तैयार किया जा रहा है। इसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। साथ ही कई कंपनियां अपनी प्रस्तावित परियोजनाएं प्रदर्शित करेंगी। सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस बार यीडा का पवेलियन पिछले वर्ष से अधिक भव्य होगा। इसमें सेमीकंडक्टर चिप, सौर ऊर्जा और रियल एस्टेट समेत विभिन्न परियोजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क और अर्बन सेंटर की जानकारी भी मिलेगी। विजिटर्स के लिए लाइव मॉडल आकर्षण का केंद्र होंगे। ब्यूरो